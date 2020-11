Con la scelta di mantenere l’evento seppure in forma ridotta a causa delle restrizioni vigenti, l’Associazione ticinese di cremazione ha voluto comunque sottolineare l’importante ricorrenza della nascita e della morte di colui che fu in prima fila nella battaglia per il riconoscimento del diritto alla cremazione, una lotta protrattasi in Ticino per alcuni decenni in un’epoca nella quale la pratica dell’incenerimento dei corpi dei defunti, allora osteggiata dalla Chiesa cattolica, era vietata dalla legge. Emilio Bossi fu tra i fondatori della ATC e si distinse per il suo impegno in direzione dell’affermazione dei principi della laicità dei quali la rivendicazione del diritto alla cremazione era una delle espressioni.