Una marea di sacchi e scatoloni. Vestiti, cibo, coperte, scarponi, pannolini. Ma anche persone. Tra sorrisi, abbracci, battute, qualche lacrima. Al padiglione Conza di Lugano è in corso una delle tante iniziative umanitarie in favore del popolo ucraino. Un modo per la popolazione di dimostrare vicinanza a chi in questo momento si trova sotto le bombe. Molti sono fuggiti, altri trovano riparo negli scantinati o nella metropolitana. A migliaia di chilometri di distanza c’è il Ticino. E ci sono i ticinesi.

Fuori è tutto un viavai. Poliziotti, pompieri, civilisti, impiegati comunali. Una bandiera gialla e azzurra campeggia all’entrata. C’è chi porta abiti caldi, chi ha fatto la spesa, chi avanza con una pila scatoloni. Qualcuno si guarda in giro, sorride, e se ne va. Un signore anziano si mette...