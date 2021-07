Torna, dopo un anno di pausa forzata, il tradizionale Derby Casse di Sapone di Porza.

La gara, che vedrà i piloti impegnati nel tradizionale slalom cronometrato lungo via San Rocco a bordo di macchinine costruite in legno e munite di freno e volante, è aperta a tutti i giovani nati tra il 2005 e il 2013 compresi. L’apertura delle iscrizioni è prevista per lunedì 12 luglio, alle ore 12.00, sul sito web www.cassedisapone.ch.

Questo appuntamento darà a tutti gli effetti il via all’edizione numero 49, che si terrà sabato 4 e domenica 5 settembre. In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà posticipata al fine settimana successivo.

Gli organizzatori sperano in un’edizione che possa essere il più possibile in linea con quanto proposto in passato. Sarà tuttavia l’evoluzione pandemica e le rispettive disposizioni delle autorità a dettarne gli aspetti organizzativi e le eventuali limitazioni.

Il sito web della manifestazione fornirà tutte le indicazioni più aggiornate. Non perdete quindi l’occasione per iscrivervi all’atteso slalom di via San Rocco.

