«Fascino e insidie dei media digitali. Capiamo davvero il mondo in cui viviamo?». Questo il titolo dell’«Impuls Apéro» promosso da Kellerhals Carrard e tenutosi questa sera al LAC di Lugano. Relatore il giornalista ed ex presidente della Rai Marcello Foa, il quale ha spiegato nel corso della serata come il mondo virtuale sia «una tematica attuale, che presenta sfide affascinanti ma anche diversi pericoli».

«Viviamo in un paradosso: siamo immersi nell’informazione ma si tratta ugualmente di un’epoca d’incertezza», ha spiegato Foa. «Ho l’impressione che i mass media stiano diventando come un’autostrada, dove il traffico è intenso ma pur sempre limitato da guardrail. Ciò che non rientra nella carreggiata viene quindi trattato dai media alternativi, il web». Foa ha però sottolineato: «Il web è insidioso, non sempre le notizie riportatevi sono affidabili. Assistiamo così a un duplice processo: la diffusione di fake news e la conseguente, progressiva, perdita di fiducia nei confronti dei media».

Punto importante della conferenza, la creazione di una consapevolezza. «Siamo e saremo sempre più connessi: è un processo tecnologico ed economico inevitabile». Ciò non significa però che non si debba fare attenzione ai rischi che una simile connessione può comportare: «Dobbiamo evitare di fare la fine della rana bollita, che in pentola non si accorge del lento ma incessante aumento di temperatura, finché non vi muore. Attenti dunque a giganti come Facebook e Google, che sono oggi in grado di profilare con precisione i nostri gusti e interessi, informazioni poi sfruttate per fini commerciali».