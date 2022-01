Oggi, sabato 8 gennaio 2022, il collettivo Io l’8 ogni giorno ha organizzato alla Foce di Lugano un falò dell’indifferenza contro un sistema che continua a proteggere chi esercita violenze e a vittimizzare e moltiplicare gli ostacoli a chi invece lotta per denunciare gli abusi e per liberarsi e liberarci dalla violenza.

All’azione hanno partecipato anche alcune donne che stanno lottando in prima persona contro un muro di indifferenza, di incomprensione, di incapacità di ascolto, di ostacoli e trappole, testimoniando la loro situazione.

Con questa prima azione del 2022, il collettivo Io l’8 ogni giorno ha anche lanciato l’appello per la manifestazione dell’8 marzo, invitando tutte le persone e le associazioni interessate a unirsi alla mobilitazione per ribadire la necessità e l’urgenza di risorse e strumenti adeguati per contrastare la violenza maschile sulle donne.