«Siamo sorpresi come tutti e imbarazzati da questa triste vicenda di debolezza umana e al momento non abbiamo niente da aggiungere». Sono queste le parole trasmesse alle redazioni da Maurizio Tamagni, fratello di don Samuele Tamagni - a carico del quale è stato aperto un procedimento penale per presunti reati finanziari - e presidente della Fondazione Damiano Tamagni.