Il futuro della diga della Verzasca è luganese o cantonale?

Se stiamo per guardare a fra oltre vent’anni, è perché le prime pedine per arrivare una decisione che diverrà effettiva allora si stanno muovendo già in questi mesi. Parliamo della diga della Verzasca. O, meglio, del futuro della Verzasca SA, la società che gestisce l’impianto idroelettrico, controllata per due terzi dalla Città di Lugano e per un terzo dal Cantone, tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET). E se ne parliamo è perché nel 2045 il Cantone potrebbe prendere possesso dell’impianto a scapito della Città, e gratuitamente.

Come funziona

Messa così, sembra una ruberia, ma in realtà è un’eventualità prevista nella concessione per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie, che scadrà appunto nel 2045. E che un rinnovo della stessa non fosse scontato il legislatore l’ha deciso...