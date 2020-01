Il futuro di Bertini riparte dalla Mobiliare

Nelle scorse settimane, dopo l’annuncio della sua non ricandidatura in Municipio, in molti si sono interessati al futuro del vicesindaco Michele Bertini. Oggi è stato ufficializzato che Bertini diventerà agente generale La Mobiliare di Lugano, afferrando il testimone lasciato da Marco Ferrari. Bertini è stato nominato il 30 gennaio dalla Direzione generale della Mobiliare a Berna.

Marco Ferrari ha deciso di cedere la direzione dell’Agenzia generale di Lugano dalla fine di quest’anno. «Per 24 anni mi sono dedicato con tanto entusiasmo e passione alla Mobiliare, alla nostra clientela e al mio team a Lugano. Adesso è arrivato il momento di un cambiamento nella mia vita lavorativa», ha spiegato. «Sono molto contento di affrontare questa nuova sfida - ci ha invece spiegato il vicesindaco - professionale che coincide con uno spostamento delle priorità in questa fase della mia vita. Ho il tempo necessario per gestire la transizione verso la nuova attività e concludere in modo proficuo il mio mandato politico nel Municipio di Lugano».

Ma non sarebbe stato possibile raccogliere questa sfida mantenendo il ruolo di municipale? «Sì, in effetti inizialmente pensavo di mantenere entrambe le attività, ciò che sarebbe stato possibile. Poi come ho già indicato, la situazione politica è evoluta determinando lo spostamento delle mie priorità».

