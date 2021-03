«Sono 24 anni che sono in Municipio e se ne stava discutendo già allora», ricorda il sindaco di Origlio Alessandro Cedraschi. E oggi, quattro pianificazioni dopo, non c’è ancora consenso sul terreno privato da quasi 50.000 metri quadrati in zona Airora-Presugno. Terreno che, dal 1993, è sottoposto a un vincolo: per edificare è necessario un piano particolareggiato (PP). Ed è proprio il nuovo PP proposto dal Municipio (e adottato dal Consiglio Comunale) a non fare – di nuovo – l’unanimità: Allo scadere del periodo di pubblicazione sono stati inoltrati due ricorsi (uno firmato da 11 cittadini) al Consiglio di Stato e in poche settimane una petizione online per chiedere che venga respinto ha raccolto oltre 1.500 sottoscrizioni.I ricorrenti si sono avvalsi dell’aiuto della STAN. Pro Natura e WWF...