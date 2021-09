Il ponte di Spada non è mai stato così vicino a essere realizzato. Il collegamento tra Cagiallo e Sonvico - e dunque tra i Comuni di Lugano e Capriasca - pensato per superare la stretta e impervia valle di Spada è atteso da oltre cent’anni e per una lunga serie di moltivi non è mai stato realizzato. Negli anni era stato proposto come collegamento ferroviario o automobilistico, ma vedrà la luce come passerella ciclopedonale, forse già nel 2023. Di certo, per ora, vi è che il credito per costruirlo è garantito: il Gran Consiglio l’ha approvato ieri a stragrande maggioranza. Settantuno i voti favorevoli e zero contrari (si è contato un astenuto).