La Lega di Lugano «ringrazia tutti i cittadini che si sono recati alle urne», si legge in una nota diffusa dalla sezione cittadina del partito. «Da parte nostra – prosegue il comunicato – c’è da sempre la convinzione che il PSE sia un progetto importante per il futuro della nostra città. Salutiamo quindi molto positivamente la scelta dei luganesi di approvare la realizzazione delle nuove infrastrutture sportive. Un risultato che premia una visione positiva, che premia chi crede in una città migliore, più moderna, a misura di persona. Oggi è anche importante ricordare Marco Borradori che ha sempre creduto con grande convinzione in questo progetto e si è adoperato in prima persona per arrivare a concretizzare il nuovo Polo Sportivo e degli Eventi. Grazie Marco!».