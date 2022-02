Anche una facciata può sorridere. Quella del Grotto della Roccia dà proprio questa impressione. Forse per la curvatura della sua insegna dipinta, o forse perché la Città, con un progetto di recupero, sta riportando questo luogo ai colori e alla vivacità di un passato che stava per sbiadire del tutto. Siamo sul sentiero di Gandria, a pochi passi dal lido di San Domenico. Per la prossima stagione estiva, quando i lavori saranno finiti, lo storico grottino diventerà parte della vicina struttura balneare, principalmente come spazio per le riunioni, i rinfreschi e altri piccoli eventi.

Un mosaico particolareIl cantiere è ormai alle battute finali, come ci mostrano sul posto l’architetto della Città Nicoletta Crivelli e l’architetto Enrico Sassi, autore del progetto. Spicca subito l’ampliamento della...