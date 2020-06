Il LAC ha voglia di ripartire. Questa sera, lunedì 22 giugno, Lugano Arte e Cultura, insieme ai partner artistici, aderisce all’azione «Night of Light» e illuminerà di rosso il centro culturale. Sono centinaia le imprese e i luoghi di eventi e manifestazioni di tutta la Svizzera che in modo solidale illumineranno di rosso i propri edifici per richiamare l'attenzione sulla ripartenza e sulle difficoltà che sta vivendo il mondo degli eventi e degli spettacoli dal vivo in seguito al lockdown. Fautore dell'azione è l’intero settore degli eventi, sostenuto dalle associazioni di categoria EXPOEVENT, IGFVT, svtb-astt, artos, SMPA e SBV. Maggiori informazioni sull’iniziativa su http://nightoflight.ch