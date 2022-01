Accordo Sorengo-Franklin sui parcheggi: non è detta l’ultima parola

Politica

Il Comune aveva pronta una convenzione con l’Università per affittare un piano dell’autosilo in costruzione nell’ambito del nuovo campus dell’istituto, ovviando così alla mancanza di stalli nell’area - Il Legislativo aveva detto no ma ora un’iniziativa popolare torna alla carica