La tradizionale apertura primaverile del Lido di Lugano prevista il 1. maggio non avrà luogo a causa della situazione legata al contagio da Covid-19. Lo comunica oggi la Città, spiegando che una nuova data per l'avvio di stagione del Lido e delle altre strutture sportive sarà definita al momento in cui vi saranno aggiornamenti positivi sull'evoluzione pandemica e quando le misure precauzionali introdotte da Confederazione, Cantone e Comune - in particolare il divieto di assembramento - saranno abolite.