Il progetto di riqualificazione di via Lepori a Massagno (e della sistemazione urbanistica della Cappella delle Due Mani) può ripartire. Il Municipio ha infatti riattivato la richiesta di credito - di 350.000 franchi - elaborato nel 2017 e poi «congelato» in attesa che il Gran Consiglio ticinese si esprimesse sul progetto - che coinvolge grosso modo la stessa area - Porta Ovest. Progetto approvato il 17 febbraio di quest’anno. Porta Ovest, lo ricordiamo, prevede il declassamento e la ristrutturazione delle bretelle autostradali Lugano-Nord e, per Massagno, apre la possibilità di procedere con una moderazione del traffico in via Lepori e, appunto, l’avvio della sistemazione urbanistica del nodo della Cappella Due Mani. L’apertura della galleria Vedeggio-Cassarate ha infatti sgravato notevolmente...