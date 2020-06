Il lungolago diventa pedonale nelle serate estive

In prossimità dell'estate, compatibilmente con quanto consentito e relativo alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria COVID19, alcune attività previste sul lungolago di Lugano verranno riproposte e di riflesso anche le chiusure serali al traffico veicolare del lungolago cittadino. Ad informare la popolazione, tramite un comunicato stampa, è la polizia di Lugano.



Il periodo interessato dalle chiusure estive sarà compreso tra il venerdì 19 giugno ed il sabato 29 agosto 2020, durante tutti i venerdì e sabato sera. Il venerdì resterà sbarrato dalle ore 20.00 alle ore 00.30, mentre il sabato dalle ore 19.30 alle ore 00.30.



Il tratto interessato dalla chiusura partirà dalla rotonda LAC e terminerà in Piazza Castello nelle due direzioni di marcia, di conseguenza, verranno messe in atto le necessarie deviazioni viarie atte a permettere un corretto svolgimento delle manifestazioni in sicurezza e cercando al contempo di ridurre al minimo i problemi legati alla circolazione stradale.



Si ricorda inoltre la presenza del cantiere su via Adamini, tra la rotonda LAC e via Maraini. A causa di ciò, l'asse di deviazione per il traffico in entrata a Lugano da Sud sarà via Mazzini, dove verrà posata una segnaletica di deviazione.



Le informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle aree di posteggio, sono disponibili online.