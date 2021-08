Il lupo non era in vacanza: attacco in Capriasca

Un messaggio non letto. «Attenzione: probabile attacco di un lupo». È più o meno questo il contenuto dell’SMS inviato mercoledì dalla Sezione agricoltura del cantone agli allevatori della Val Colla e della Capriasca. «Rieccolo...» avranno pensato loro. Proprio così. Anche se non ci sono ancora i risultati dell’esame sul DNA, per i quali come sempre servono almeno un paio di settimane, c’è il forte sospetto che il responsabile dell’attacco avvenuto martedì notte all’alpe Rompiago sia proprio un lupo. Il bilancio è di una capra morta, tre ferite e due disperse, così come un caprone appartenente ad altre persone. A rendere pubblica la notizia sono stati i gestori dell’alpe con un messaggio su Facebook: «Viste le predazioni del lupo di questa notte, sono finite le vacanze per il nostro cane da...