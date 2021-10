Il Lux riapre i battenti e rispolvera «Mare caldo»

Dalla «piazzona» al ponte del Diavolo: in mostra il lungolago di domani

Lugano

Esposti per un mese a Rivetta Tell i quattro progetti che faranno da base per la futura pianificazione dell’area e del centro cittadino - La Città auspica che possano suscitare un ampio dibattito - Lombardi: «Non vogliamo che sembri qualcosa di paracadutato dall’alto all’improvviso»