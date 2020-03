Le sale cinematografiche sono chiuse a causa dell’emergenza coronavirus, ma il Lux di Massagno non ha intenzione di fermarsi. Outside the Box, Lux art house Massagno e Otello Ascona informano che il documentario messicano Midnight Family uscirà «virtualmente» nelle sale. «Per questa prima esperienza - si legge in una nota - abbiamo scelto un film che fa eco direttamente all'attualità. La crisi del coronavirus sta mettendo alla prova i nostri sistemi sanitari. Immersa in un'ambulanza privata a Città del Messico, la telecamera di Lorentzen vi permetterà di sperimentare dall'interno cosa può significare un servizio pubblico non funzionante».