C’è posta per il Luganese dalla Cina. E contiene un messaggio di solidarietà, anzi un video.

A inviarlo dalla metropoli cinese di Hangzhou - che conta oltre 10 milioni di abitanti - è un gruppo di persone che negli ultimi anni ha intrattenuto molte relazioni di lavoro con il Ticino e in particolare con Lugano.

Alla luce di questi scambi e contatti alcuni cittadini di Hangzhou, tramite il gruppo Made in Time di cui fanno parte l’artista ticinese Han Sessions e l’imprenditrice Yuanyuan Wu sono stati trasmessi dei video che contengono messaggi di solidarietà e vicinanza alla popolazione di Lugano in questo momento di crisi sanitaria.

Questo è stato possibile, si legge in una nota trasmessa alla nostra redazione, in quanto il gruppo Made in Time ha aperto diversi canali di scambi culturali tra l’artigianato e il design ticinesi e quelli cinesi.