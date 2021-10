I sommelier svizzeri si sono trovati oggi allo Splendide di Lugano per eleggere il numero uno. Colei o colui che, insomma, ha il naso migliore ed è capace di invididuare meglio di chiunque altro le caratteristiche di un determinato vino. Ebbene, come è andata? Il primo posto è andato a Fabien Mene, mentre al secondo rango si è piazzato Mikael Grou. Al terzo posto, ex aequo, due ticinesi: Anna Valli e Jennifer Badino. Un altro ticinese, Davide Dellago, è stato premiato per essersi distinto nella degustazione scritta. A premiare i vincitori Marco Romano, Roberto Badaracco e Marco Solari. In giuria alcuni fra i migliori sommelier al mondo, tra cui Paolo Basso. Molto emozionate le due ticinesi salite sul podio: entrambe hanno raccontato di come questo concorso sia particolarmente duro e selettivo. Alla finale hanno partecipato sedici concorrenti, scremati a quattro per la prova finale.