Negli anni, infatti, è diventato molto di più che un semplice ristorante gastronomico: dal nome del fondatore che iniziò questa lunga e affascinante storia, in più di 50 anni ne ha fatta di strada la famiglia Cerea, oggi diventata un vero e proprio simbolo di eccellenza culinaria all’italiana. Se lo storico ristorante di Brusaporto, con le sue tre stelle Michelin, ha scritto un pezzo di storia dell’alta cucina, oggi il suo omonimo di St. Moritz, che di stelle ne conta due, di cui una nuova di zecca nel 2020, guarda al futuro per continuare a lasciare il segno, anche nei Grigioni. Ospitato all’interno dello splendido Carlton Ritz di St. Moritz, il ristorante è l’enclave dei Cerea in Svizzera.

Christian Moreschi, da buon padrone di casa, ha dato il via alla serata gourmet con il suo aperitivo, e ha poi seguito da vicino lo chef italiano durante il percorso a 6 portate studiato per gli ospiti del festival enogastronomico. Insieme ai piatti di chef Rota, che hanno parlato la lingua universale della cucina italiana di ispirazione tradizionale, è stato servito, in abbinamento alle diverse portate, un percorso enologico internazionale senza dimenticare i nettari locali. Dopo un inizio con il Gewürztraminer «Lunare» di Terlan, si è continuato con il «Quarz», sempre della cantina altotesina, da anni wine partner del Festival. Con il piatto principale è arrivato poi il turno di «Fuoco» della Tenuta Castello di Morcote di Gaby Gianini che ha mostrato le doti corpose e raffinate dell’uva merlot cresciuta in un terroir particolare e unico come quello sospeso tra cielo e lago di Morcote. A chiudere in bellezza, il Torcolato di Maculan.