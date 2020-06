Da possibile polo della ricerca a scuola media. Stiamo parlando dello stabile Mizar di Molino Nuovo che, come confermatoci dal capo della Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell’economia Giovanni Realini, a partire da settembre 2022 potrebbe - provvisoriamente - ospitare gli studenti delle Medie-Centro. Un trasferimento necessario per permettere la ristrutturazione del Palazzo degli Studi, previsto nello stesso periodo (ne abbiamo parlato nell’edizione del 27 maggio). Prende dunque forma il «puzzle» delle scuole luganesi. Alla fine del mese scorso la Sezione della logistica aveva pubblicato due domande di costruzione per portare la ristrutturazione del Liceo dalla fase progettuale a quella realizzativa. Uno riguardava il risanamento del palazzo, l’altra la posa di due...