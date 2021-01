Sarà l’anno in cui la Città e il Molino troveranno un’intesa sulla futura sede del centro sociale? A dicembre il Municipio di Lugano ha scelto il progetto per la riqualifica dell’ex Macello e gli autogestiti non ne fanno parte. Il dialogo fra le parte è ai minimi storici, soprattutto dopo la manifestazione anarchica di ottobre a Molino Nuovo. Un mosaico complesso, un equilibrio fragile. Ne parliamo con Bruno Brughera, portavoce dell’Associazione Idea Autogestione (AIDA).

Signor Brughera, alcuni vi associano al Molino come se foste i loro portavoce, ma non è così. Ci spiega perché è nata AIDA?

«È un’associazione creata da cittadini che hanno a cuore il tema dell’autogestione e sono sensibili in generale alle politiche per i giovani. Siamo nati per mettere un punto fermo su quello che secondo noi...