Il mosaico è quasi completo. I tasselli mancanti sono due, ma tra non molto dovrebbero essere incastonati. Intanto, la riapertura esterna di bar e ristoranti ha riportato quella vivacità che le restrizioni della pandemia avevano silenziato. Possiamo dire che al Quartiere Maghetti sia primavera in tutti i sensi. «Dei nostri 40 negozi, 38 sono occupati e per gli ultimi posti abbiamo già dei seri interessati – fa sapere il direttore della Fondazione Maghetti Riccardo Caruso –. Siamo in contatto con due marchi di abbigliamento e ci fa molto piacere la ripresa di questo settore». Sono occupati anche i locali che erano stati usati come vetrine promozionali per alcuni prodotti, evitando di mostrare ai passanti il vuoto di uno spazio sfitto. «Avevamo preferito quella soluzione, anziché affidarli ad...