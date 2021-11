Il Natale luganese si illumina (senza cerimonia di accensione)

È quasi tempo di Natale a Lugano. A partire dal 1. dicembre l’albero si illuminerà in Piazza della Riforma e la Città darà il via a momenti da vivere in compagnia con i mercatini natalizi in centro, insieme a intrattenimenti, gastronomia e musica dal vivo e le luci del Bosco incantato. Se da un lato non è prevista la consueta cerimonia di accensione dell’albero, la Festa di San Silvestro invece si farà.

Saranno oltre 60 le tradizionali casette di legno che danno vita al mercatino di Natale: in Piazza Manzoni, Piazza Dante lungo la via Nassa ed in Piazza San Carlo. Il 1. dicembre ci saranno intrattenimenti itineranti con musica e performance artistiche per dare inizio alle festività natalizie. Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli nel Patio del Municipio. Appuntamento sotto l’albero dedicato alla gastronomia

Nella struttura situata nel Patio di Palazzo Civico ci saranno tanti appuntamenti: musica, film natalizi e eventi dedicati ai bambini. Dal 24 dicembre al 9 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00, la tenda ospita il Villaggio Family, uno spazio dedicato alle famiglie con giochi per ogni età.

Per raggiungere il centro, la Città di Lugano offre il trasporto pubblico e agevolazione delle tariffe dei posteggi. Bus zone 100, 110, 112, 113, 121 e Funicolare Lugano-Centro. Parcheggio gratuito per due ore (se la sosta dura di più, bisognerà pagare l’intero tempo di sosta) presso Motta, Balestra, Piazza Castello, Ex Pestalozzi e Campo Marzio.

Torna pure il fascino del Presepe sommerso: anche quest’anno il lago di Lugano ospita le fluttuanti statue de Gli Amici del Presepe Sommerso. Fino al 6 gennaio sarà infatti possibile ammirare Maria, Giuseppe, il Gesù Bambino e i Magi. Mentre di giorno sembrano svanire nell’acqua del lago, la sera è possibile coglierne la bellezza grazie a potenti fari che le illuminano. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Sezione pesca golfo di Lugano, Centro sportivo subacqueo Lugano sub, Società federale ginnastica Lugano e Amici del lago Ceresio.

Seguiranno maggiori informazioni per il Veglione di San Silvestro in Piazza della Riforma e la Cerimonia di Capodanno al Palazzo dei Congressi, che sono entrambi confermati. ACCESSI

Mercatino di Natale: non è richiesto il certificato COVID.

Tenda di “Natale al Patio”: a partire da 16 anni, è obbligatorio presentare il certificato COVID.

Chalet del gusto: all’ingresso delle terrazze di ciascun chalet verrà indicato se occorre o meno presentare il certificato COVID.

Veglione di San Silvestro e Cerimonia di Capodanno: accesso con certificato COVID. Le modalità verranno comunicate in seguito.

