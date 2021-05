Le previsioni degli scorsi giorni si sono concretizzate. O almeno tutte tranne una, per adesso. Tanti, tantissimi i turisti che si sono riversati sulle rive del Ceresio per godersi il lungo ponte di Pentecoste. Nonostante un weekend a due volti caratterizzato da sole e rovesci, i turisti d’Oltralpe hanno scelto ancora una volta il Ticino per trascorrere le festività. Le previsioni, dicevamo. Sì, perché se gli alberghi hanno fatto il tutto esaurito con le prenotazioni che sono fioccate senza tenere conto della meteo e le colonne al San Gottardo hanno toccato picchi di 14 chilometri al portale nord, l’apertura generalizzata di questa domenica grazie alla nuova legge pare essere stata presa in considerazione solo da pochi. E il paradosso luganese è subito servito: ristoranti pieni, tanti negozi chiusi.

© CdT/Chiara Zocchetti

«C’era più gente lo scorso weekend - ci dice un commerciante del centro città - sabato abbiamo avuto una discreta affluenza di turisti, soprattutto svizzero tedeschi, ma la meteo non ha di certo aiutato». A proposito del serpentone di auto che si è verificato nella mattinata di ieri al portale nord del San Gottardo, «molti hanno deciso di soggiornare in Ticino solo per avere un appoggio vicino all’Italia». Il nostro cantone è stato sì molto gettonato, ma è sicuramente la vicina Penisola a fare da padrona, come testimoniano le immagini delle farmacie luganesi prese d’assalto dai ticinesi.

© Cdt/Chiara Zocchetti

Ma torniamo alle serrande abbassate dei negozi. Questa mattina via Nassa - solitamente animata da un via vai di persone - era praticamente deserta con solamente due negozi, uno di fronte all’altro, aperti. Uscendo però dalle vie del centro città la situazione era completamente l’opposto. Le bancarelle sul lungolago hanno sicuramente fatto jackpot tra chi si fermava a prendere un souvenir o qualcosa da mangiare e chi aspettava il proprio turno fuori dai ristoranti per godersi il pranzo vista Ceresio. Anche il servizio di navigazione ha avuto un bel po’ da fare vista la fila per salire sul battello.

© CdT/Chiara Zocchetti

E se vogliamo parlare di ritorno alla normalità, bastava fermarsi davanti alle terrazze dei ristoranti. Pochi posti liberi e tanti sorrisi dei ristoratori, che dopo un anno estremamente difficile sembrano aver ritrovato un po’ di serenità. «Abbiamo fatto il tutto esaurito sia oggi che ieri nonostante il brutto tempo - ci spiega sorridente un ristoratore di piazza Dante -, non ci siamo lasciati scoraggiare dal maltempo e ci siamo attrezzati spostando qua e là qualche tavolo per riparare dalla pioggia i clienti, soprattutto svizzero francesi».

«Ci vorrebbe unità da parte del commercio»

Insomma, un weekend di Pentecoste in chiaroscuro per Lugano, anche se il bilancio della festività verrà tracciato dagli addetti ai lavori martedì. Intanto, abbiamo chiesto un commento al presidente dei commercianti Rupen Nacaroglu: «C’è un grosso lavoro da fare ed è una delle sfide che ci siamo prefissati. Cerchiamo di convincere quelli più restii ad aprire anche se sono valutazioni che si fanno rispetto ai costi e benefici. È ovvio che vanno rispettate le scelte di tutti, ogni caso è a sé, ma d’altra parte si è lottato tanto per avere una legge che permetta l’apertura dei negozi e ci vorrebbe unità da parte del commercio». Non del tutto soddisfatto, quindi, il presidente dei commercianti, perché «nonostante le diverse aperture ci si poteva aspettare qualcosa di più da queste giornate dove i ristoranti sono aperti e la Città è invasa dai turisti».

Ma se la legge sull’apertura dei negozi è entrata in vigore un anno fa, si tratta quindi solo di sensibilizzare i commercianti? «Più passa il tempo e più quelli che hanno deciso di rimanere chiusi saranno sempre meno, ma il discorso della sensibilizzazione non deve essere unilaterale, oltre ai cittadini anche i commercianti devono fare la loro parte. Io sono ottimista, ci vuole ancora tempo ma ogni lasciata è persa», chiosa.

© CdT/Chiara Zocchetti

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata