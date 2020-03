Il parco San Grato è in vendita e la Città pensa di comprarlo

Gli interventi necessari per rivalorizzare il parco San Grato di Carona sono troppo costosi: per questo il suo proprietario, l’ente turistico del Luganese, vorrebbe cederlo alla Città. È questo il succo della lettera, inviata da Lugano Region all’Esecutivo lo scorso ottobre, con la quale si propone la cessione della proprietà o la costituzione di un diritto di superficie perlomeno per quanto concerne gli immobili e le parti edificabili. L’ideale, per l’ente diretto da Alessandro Stella, sarebbe «cedere l’intera proprietà per non dover ulteriormente smembrarla cedendo solo gli edifici». Acquistato nel 1957 da Luigi Giussani, che diede il via al parco botanico e trasformò gli stabili destinandoli al ristorante e ad appartamenti e costruì la piscina e la teleferica, il parco fu acquistato da UBS...