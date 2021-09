Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Turistico del Luganese (ETL), riunitosi in data 1. settembre 2021, ha deciso di convocare un’assemblea generale straordinaria per il 1. ottobre 2021 per sottoporre in votazione ai soci la cessione del Parco San Grato alla Città di Lugano a partire dal 1. gennaio 2022. La proposta, si legge in un comunicato diffuso ai media, è stata accolta favorevolmente dal Municipio di Lugano.