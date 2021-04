I lavori per la creazione della piazza sul fiume e la valorizzazione del Cassarate tra il ponte di Valle e Cornaredo potrebbero cominciare già a fine anno. La licenza edilizia è cresciuta in giudicato e la grande opera, che intende riproporre a Nord quanto fatto alla Foce, si incammina verso la realizzazione. Ma è una notizia che non piace a Mirko D’Urso, fondatore e direttore del MAT (il Movimento artistico ticinese) che - con la realizzazione della piazza sul fiume - perderebbe la sua sede, a Pregassona dal 2009. Una questione che si trascina da anni quella del MAT. Ci sono state petizioni per salvare il centro (firmate da quasi 5.000 persone), proposte di vario genere (nel 2017 una quindicina di consiglieri comunali chiesero di portare la scuola all’ex villa Viarnetto) e la presentazione - l’anno successivo - di un progetto alternativo, fatto elaborare proprio dal MAT, che prevedeva sì la piazza sul fiume, ma garantiva anche la presenza del MAT. Presenza che ora sembra avere i giorni contati. Ma quanto contati? Se i lavori inizieranno entro dicembre 2021 significa che sarà quello il periodo in cui il centro dovrà chiudere i battenti? «Sto ricevendo - ci spiega D’Urso - tantissime chiamate di allievi e dello loro famiglie che mi chiedono cosa succederà. Che ne sarà dell’anno scolastico che stiamo per iniziare. Si svolgerà? Riusciremo ad arrivare alla fine? Siamo in grosse difficoltà. Senza conoscere le tempistiche non riusciamo a pianificare. E trovare un altro luogo come questo sarà difficilissimo». Se non impossibile.

«Si può iniziare altrove»

Sulle tempistiche abbiamo chiesto informazioni a Cristina Zanini Barzaghi, municipale di Lugano e membro dell’Agenzia NQC (nuovo Quartiere di Cornaredo), l’organo intercomunale che si occupa della pianificazione dell’area. «I lavori potrebbero sì iniziare - ci spiega - ma non significa che si debba partire proprio da quella zona». I primi interventi potrebbero avvenire, per esempio, al ponte di Valle e questo significherebbe, per il MAT, salvare (almeno) l’anno scolastico e guadagnare un po’ di tempo. Il Movimento artistico potrebbe dunque ricevere presto garanzie in questo senso e ottenere che - almeno fino a giugno 2022 - la struttura non venga toccata.

Alla ricerca di spazi alternativi

Ma come procede, chiediamo a D’Urso, la ricerca di spazi alternativi? Di idee e proposte in questi anni se ne sono sentite parecchie e anche la Città di Lugano aveva affermato di essere a disposizione per tentare di trovare una soluzione. «Sinceramente - ci spiega il direttore del MAT - ho già capito che non mi verranno a proporre spazi alternativi. Si è parlato delle ex PTT di Viganello o dell’ex sottocentrale AIL a Gemmo (la stessa che era stata offerta anche alla Compagnia Finzi-Pasca, ndr), ma sono soluzioni che ben difficilmente saranno a disposizione prima del 2026. In Città le nostre richieste rimbalzano tra Dicasteri. Siamo invece in contatto con dei privati, per esempio Artisa, e paradossalmente ci sono più vicino loro delle autorità».

«Non capisco il progetto»

«Continuo a pensare - ribadisce D’Urso - che solo una politica poco lungimirante possa pensare di espropriare un terreno per distruggere una scuola artistica con 600 allievi, radicata nel tessuto culturale, e creare un parco. Non dico un ospedale, ma un parco!» D’Urso ha già annunciato che farà di tutto per restare il più a lungo possibile.

Quel che si intende realizzare

Committente dell’opera sarà il Consorzio valle del Cassarate. Su incarico del Dipartimento del territorio nel 2016 era stato dato mandato ad un pool multidisciplinare di progettisti (Tunesi Ingegneria SA di Lugano-Pregassona, capofila, Dionea SA di Paradiso e LAND Suisse Sagl di Lugano) di allestire il progetto definitivo del lotto. Sono previsti interventi di messa in sicurezza contro le piene, la formazione di un anfiteatro naturale centrale denominato Piazza sul fiume, la rimessa a cielo aperto e rinaturalizzazione del riale Ligaino, la strutturazione dell’alveo fluviale e la completazione del percorso ciclabile regionale e la connessione con le opere viarie.

