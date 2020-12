C’è speranza per i voli di linea da e per Agno. Speranza e soprattutto mercato. Ne è convinta Moov Airways, la compagnia aerea con sede a Zugo e in corsa, insieme ad altri sei gruppi, per la gestione dell’aeroporto. Il suo progetto si fonda su tre pilastri e il primo è la volontà di riattivare l’aviazione civile, persa con l’addio alla rotta Lugano-Ginevra. Anche la Città di Lugano rivorrebbe i voli di linea e il bando andava anche in questo senso, ma Palazzo civico probabilmente non si aspettava una proposta tanto ambiziosa, cioè connettere lo scalo di Agno «a diciannove mercati europei con l’ipotesi di movimentare fino a settecentomila passeggeri l’anno», come leggiamo nella presentazione di Moov. Sono numeri da Crossair. «Si tratta di una combinazione di destinazioni tipicamente legate al...