Il PLR di Lugano ha un nuovo presidente. Si chiama Paolo Morel, ha 53 anni e il suo sarà un compito estremamente complicato. «C’è chi l’ha definita - ha sottolineato nel suo primo discorso alla guida del partito - la carica politica più difficile in Ticino. Ma ho le spalle larghe». E di spalle larghe, visto come si è conclusa l’esperienza dei suoi due predecessori, probabilmente Morel ne avrà davvero bisogno. O forse no. Perché questa sera i liberali-radicali hanno passato una serata a dire (e a dirsi) di non voler più litigare. Di voler lasciar da parte i personalismi e riconquistare un elettorato perso anche e soprattutto a causa delle diatribe interne. Sarà così? Difficile dirlo, anche perché il partito aveva annunciato gli stessi propositi già nel 2018, quando scelse di affidare il timone a Guido Tognola. Ed ecco dunque l’appello di Mario Antonini, presidente di quella Commissione cerca che in questi mesi ha selezionato le figure più idonee alla presidenza e ha portato davanti all’assemblea, come candidato unico, il nome di Morel: «Che il presidente non sia il bersaglio verso cui sparare. Il partito siamo tutti noi e dunque evitiamo di caricare sulle spalle del presidente o dell’ufficio presidenziale le nostre responsabilità». «Se di fronte alle sfide e alle difficoltà remeremo tutti nella stessa direzione - ha detto il capogruppo Rupen Nacaroglu - sono certo che (Morel, ndr) potrà lavorare al meglio in vista delle elezioni del 2024».

«Tornare ad ascoltare»

E a proposito di elezioni, il nuovo presidente si è già fatto un’idea delle mosse che il PLR dovrà compiere. «Dobbiamo tornare ad ascoltare chi ci vota, ma anche chi ha smesso di farlo. Tornare a dar potere a chi detiene il vero potere politico: la popolazione».

«Riprendiamoci la Città»

Perché il PLR, è stato detto chiaramente, vuole tornare a essere il partito di riferimento. «Ma non è solo questione di voti, di seggi in Consiglio comunale o il fatto di riprendersi il sindacato. Fuori da questa sala ci sono migliaia di persone che vogliono tornare a essere fiere di far parte di un partito che ha fatto la storia di Lugano e del Ticino e che crede nei valori liberali-radicali». E Morel ha chiuso con uno slogan: «Riprendiamoci il governo politico di Lugano».

Occorre un cambio di marcia

Ma, appunto, per ottenere risultati il PLR deve cambiare marcia e compattarsi. Durante l’assemblea lo hanno detto un po’ tutti, dal presidente cantonale Alessandro Speziali ai due municipali Roberto Badaracco e Karin Valenzano-Rossi. Badaracco si è detto convinto che la nomina di Morel rappresenterà una ripartenza («Tanti liberali si sono allontanati, ma non definitivamente. Se vedono una linea chiara potrannno tornare»), mentre Valenzano Rossi ha ringraziato Morel per il coraggio dimostrato. «Coraggio e anche un po’ di incoscienza». Ma tra i presenti c’è anche chi - riflettendo sugli inciampi del partito - ha chiesto proprio ai due municipali d’ora in poi maggiore collegialità.

«Non evitare il confronto»

Piuttosto interessante il discorso pronunciato da Morena Ferrari Gamba, fino a ieri sera vicepresidente dell’Ufficio presidenziale ad interim. «Da tempo - ha sottolineato la consigliera comunale - stiamo chiedendo un cambiamento, ma questo non è scontato e non potrà mai avvenire se non c’è il reale impegno da parte di tutti. Un impegno che si indebolisce ogni volta che permettiamo alla discussione e al confronto di diventare così velenosi. Così pervasi dal rancore, che giudichiamo cattive le persone con cui non siamo d’accordo. Su questo dobbiamo lavorare ancora molto e sarà, per il futuro presidente, la sfida più importante. Fare in modo che il partito torni a dare una propria visione, seguendo la propria strada, i propri valori e le nostre proposte e non quelle di altri, tenendo in considerazione tutte le sensibilità e senza escludere nessuno. Si acquista il rispetto se si ha il coraggio di opporsi al degrado del dibattito politico e si difendono con forza i valori di giustizia e coesione sociale, insiti nel nostro DNA». Per aggiungere poi: «Si vincono le elezioni se si ritroverà il coraggio di mettere da parte quella prudenza politica che spinge a evitare il confronto dialettico per paura di perdere l’applauso delle piazze o, peggio, della tifoseria. Senza questo coraggio rischiamo di scomparire».

Un altro candidato

Morel era come detto il candidato proposto e appoggiato dalla Commissione cerca. Ma durante l’assemblea, come del resto aveva annunciato sul CdT del 7 gennaio, si è fatto avanti anche il giovane Philippe Angelo Otou. La sua candidatura spontanea ha raccolto 3 voti. Quella di Morel 75.

E quasi un altro ancora

Ma si è sfiorato anche il colpo di scena. Durante l’assemblea, un delegato ha proposto a sorpresa (e ammettendo di essere arrivato «cinque minuti prima di mezzanotte») la candidatura alla presidenza di Paolo Toscanelli. Il consigliere comunale era del resto stato preso in considerazione dalla Commissione cerca e figurava nella «Top 5»dei candidati più accreditati. Ma poi, già durante la fase di selezione, Toscanelli aveva declinato. «Sono lusingato - ha spiegato il consigliere comunale - e molto sorpreso da questa richiesta di candidarmi, ma già alla Commissione cerca avevo detto che non c’erano più le condizioni per fare il presidente. Questo vale ancora oggi e dunque chiedo ai miei sostenitori di ritirare la proposta». E così è stato.

©CdT.ch - Riproduzione riservata