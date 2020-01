Se immaginassimo il prato di Cornaredo come una persona che è appena stata malata, potremmo parlare di una piccola ricaduta. La patologia, nel nostro caso, è rappresentata dai problemi di drenaggio del terreno di gioco. In parole povere, se piove intensamente il manto erboso non assorbe in modo sufficiente l’acqua, con tutte le conseguenze del caso. È una situazione abbastanza comune,...