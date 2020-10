Il pratone di Trevano ha un futuro e, pare, sarà splendido. Nelle scorse settimane il Dipartimento del territorio ha inoltrato un progetto di massima ai Comuni interessanti (Lugano, Canobbio e Porza) per raccogliere le loro osservazioni e, secondo quanto abbiamo appreso, la proposta ha convinto in pieno, se non addirittura entusiasmato (le risposte sono state inviate in questi giorni). D’altronde i Comuni, tramite l’Agenzia NQC, hanno accompagnato il Cantone nella stesura del progetto e il risultato finale non era certo una sorpresa.

Com’è adesso

Il pratone di Trevano si trova a fianco dell’uscita della galleria Vedeggio-Cassarate, di fronte all’edificio che ospita la Coop. Al momento è un’area verde scarsamente utilizzata se non per motivi logistici (negli scorsi anni vi avevano sostato ad esempio...