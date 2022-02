Chi ribaltava è stato a sua volta ribaltato. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda dei 117 milioni di franchi che la Città di Lugano dovrebbe prelevare dai proprietari d’immobili avvantaggiati da varie opere di canalizzazione. Dovrebbe averlo fatto da tempo, per legge, ma non ha potuto perché il Consiglio comunale, un anno fa, non aveva approvato il messaggio del Municipio. O meglio: quest’ultimo aveva raccolto 27 voti favorevoli e 25 contrari e si pensava che non bastasse, che ci volesse una maggioranza qualificata di almeno 31 voti. Errore: accogliendo un ricorso di Raoul Ghisletta, il Consiglio di Stato ha stabilito che quel messaggio, per gran parte dei suoi punti, doveva essere considerato accolto. Il Municipio presenterà quindi un messaggio nuovo nella forma, ma presumibilmente...