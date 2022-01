Lì, tra il lido e la passeggiata che si affaccia sul Ceresio, la raccolta firme negli ultimi giorni era nell’aria. Non tutti, a Melide, vedono di buon occhio la possibile realizzazione di un porto con 120 posti barca. E così, un gruppo di cittadini si è attivato per far sì che venga lanciato un referendum. Il tutto si contestualizza nell’ultima seduta di Consiglio comunale, avvenuta lo scorso dicembre, quando 16 membri del legislativo sui 19 presenti ha deciso di approvare la variante di Piano regolatore che prevede la creazione di un porto galleggiante nella zona verso il ponte diga, adiacente l’attracco del battello. I promotori della raccolta firme, nello specifico contestano innanzitutto al Municipio «di non aver organizzato una serata pubblica sull’argomento, dove i cittadini e i proprietari...