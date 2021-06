Il PS ha fatto la sua scelta: Prati e Zanetti copresidenti

Una scelta importante per il partito socialista (la stessa che dovranno prossimamente fare anche PPD e PLR): decidere chi traghetterà il partito in questa legislatura: fino alle prossime elezioni. Una legislatura intensa e che a Lugano non è tra l’altro iniziata nel migliore dei modi. Tanto è vero che - come prevedibile - durante l’assemblea le due parole più pronunciate sono state ex Macello. Ma torniamo alla presidenza. Il PS doveva scegliere - in una votazione a doppio turno - tra tre candidature e cinque candidati. Tra due tandem (quello formato da Tessa Prati e Filippo Zanetti e quello composto da Mattea David e Aurelio Sargenti) e la candidatura di Nina Pusterla, messasi in gioco - appunto - dopo la demolizione del centro sociale autogestito. «Mi sono svegliata estremamente arrabbiata - ha spiegato - e mi sono detta che non potevamo più restare in silenzio. Ho così deciso di rimettermi in gioco». Una scelta di pancia, come da lei definita, e istintiva che però non è bastata a convincere l’assemblea a farla passare al turno successivo. Alla votazione secca il congresso socialista ha infatti promosso la coppia David-Sargenti (la squadra più intergenerazionale, con architetta lei ed ex direttore del liceo lui) e il duo formato dai giovani Prati (presidente del Consiglio comunale) e Zanetti. Alla fine, i socialisti hanno deciso di affidare le redini del partito al tandem più giovane, quello composto da Prati e Zanetti.