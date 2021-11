Il carnevale resta a Bellinzona. È quello che si legge nel comunicato odierno del Municipio di Lugano. La risposta è arrivata in merito all’ipotesi di trasferire provvisoriamente il carnevale di Bellinzona a Lugano. L’idea che il Rabadan potesse spostarsi provvisoriamente sulle rive del Ceresio era stata ventilata nei giorni scorsi da diversi media. La Città, tuttavia, precisa oggi che «il Municipio non è mai stato contattato dalla Società Rabadan per valutare tale eventualità».