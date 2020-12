Il Re dei macellai svizzeri è ticinese

Roberto Luisoni ha meritato l’onorificenza, come previsto dall’attestato, per il suo eccellente impegno in favore della carne e del settore della macelleria, ma anche per la sua instancabile attività per la promozione di nuove leve. Tra le altre cose, Luisoni è attivo in qualità di perito-capo cantonale e formatore presso il Centro di formazione professionale di Trevano (CPT) , dove dirige i corsi interaziendali in lingua italiana. Ha contribuito inoltre in modo sostanziale allo sviluppo orientato al futuro della struttura di formazione specifica per i macellai al CPT di Trevano: si tratta di un esempio degno di essere imitato a livello svizzero di come si possono sfruttare delle sinergie tra diversi settori nell’ambito della formazione. Egli partecipa inoltre in modo determinante all’elaborazione e all’applicazione dei contenuti di formazione specifici del settore in lingua italiana. Nella fattispecie, Roberto Luisoni è impegnato da molti anni nell’ambito della formazione come membro del comitato dell’associazione regionale ticinese «Società mastri macellai e salumieri del cantone Ticino e Mesolcina».