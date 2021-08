La notizia della morte di Marco Borradori ha chiaramente sconvolto chi ha lavorato con lui in Municipio in questi anni. Chi durante la prima esperienza di Borradori nell’Esecutivo (tra il ‘92 e il ‘95), chi durante la seconda (dal 2013 a oggi). «È veramente una grossa perdita - ha commentato Erasmo Pelli, che in quel 1992 (quando la Lega e Borradori entrarono in Municipio) era vicesindaco - e ci saranno solo rimpianti. Il Marco Borradori di oggi era esattamente lo stesso che ho conosciuto quando era agli inizi della sua carriera: una persona discreta, cortese, gentile e mai polemica. Sempre in mezzo alle persone. L’inizio di questa legislatura è stata pesante. Noi politici abbiamo un impermeabile, sì, ma una persona sensibile non riesce a farsi scivolare via tutto. È una grossa perdita per Lugano e per il Ticino».

Commosso anche il pensiero dell’ex sindaco Giorgio Giudici, protagonista con Borradori nel 2013 del ballottaggio che portò la Lega, per la prima volta, a conquistare il sindacato (e a Giudici a perderlo dopo 29 anni). Due politici in contrapposizione dunque, messi uno contro l’altro di fronte alla scelta popolare, ma che hanno saputo mantenere un buon rapporto. A capire che la politica è un conto, i rapporti umani un altro. «C’è stata quell’elezione - spiega Giudici - ma è sempre stata improntata al rispetto e alla viva cordialità. Ho incontrato Borradori venerdì scorso in città e abbiamo parlato di Lugano, dei progetti, di quel che occorrerebbe fare. L’avevo trovato bene. Notizie di questo genere portano sgomento e questo dimostra che alla fine la politica non deve andare oltre i valori della vita e del rapporto tra le persone. La politica è una cosa, le persone un’altra».

Michele Bertini (PLR) è stato il vicesindaco di Borradori e a lungo, fino a quando il liberale-radicale ha deciso di lasciare la politica, era visto da molti a Lugano come l’unico politico ad avere i numeri per contendere a Borradori la poltrona di sindaco. «Sono molto scosso, ho esitato a dire qualcosa, perché le parole in una situazione come questa possono sembrare banali. Ognuno conserva nel suo animo i ricordi del Marco che ha conosciuto. Era sicuramente una persona di riferimento per tutta la popolazione e non solo della città di Lugano. Queste circostanze ci mettono tutti di fronte alla fragilità della vita e ci ricordano quanto sia preziosa».

