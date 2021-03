«Dagli atti e dal dibattimento odierno emerge che l’imputata ha scarsa coscienza del suo disturbo di personalità – ha detto Ermani – e sottovaluta la sua problematica legata all’abuso di alcol. La strada per guarire appare ancora molto lunga, e in passato misure meno incisive sulla sua libertà hanno fallito». Negli ultimi 10 anni la 29.enne aveva infatti subito 38 ricoveri per scompensi psichici, spesso coatti. «Il rischio di recidiva è ancora estremamente concreto», ha terminato il giudice, che ha infine lanciato un appello al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), a cui spetterà mettere in atto la misura: «Pur non avendo competenza in materia, esprimo un vigoroso invito all’autorità di esecuzione affinché l’imputata venga trasferita al più presto in una struttura dove possa cominciare un nuovo percorso di vita grazie a un adeguato supporto psicoterapeutico». L’invito è dovuto al fatto, come sottolineato anche da Angelinetta, che di strutture chiuse di questo tipo in Ticino non ve ne sono, e vi è un numero di posti limitati per i casi ticinesi oltralpe. La lista d’attesa è in altre parole lunga, e potrebbe darsi che la donna dovrà passare altro tempo in carcere prima di poter avere accesso al tipo di cura di cui abbisogna. Donna che peraltro oggi ha affermato che la routine carceraria l’avrebbe aiutata a meglio gestire le sue emozioni.