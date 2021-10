Non in molti avrebbero puntato sul Maghetti. Il quartiere col tempo aveva perso un po’ del suo appeal ed è dunque abbastanza incredibile constatare come, soprattutto a partire da quest’anno, l’area sia diventata una delle più vive di Lugano. Una delle più attive e frequentate. Di giorno e di sera. Più o meno è quello che è successo anche in via della Posta, in via Magatti e alla Galleria. E appunto l’asse via della Posta-Magatti-Galleria-Maghetti ha letteralmente spostato il baricentro della città, allargando de facto la zona pedonale fino a piazza Indipendenza. Ma il successo di quest’area non è arrivato per caso e non è stata una questione di fortuna. C’è voluta pazienza, e il coraggio di puntare su formule nuove. E ci sono voluti grossi investimenti. Per domani la Fondazione Maghetti ha...