Il sacerdote sotto inchiesta è don Samuele Tamagni

Aggiornato alle 14.37 - È stato aperto un procedimento penale a carico di don Samuele Tamagni, parroco di Cadro, per presunti reati finanziari. L’apertura dell’inchiesta è stata data in mattinata dal Ministero pubblico e dalla polizia cantonale, precisando che gli accertamenti riguardano in particolare una serie di presunti reati finanziari ai danni di alcuni parenti, di una parrocchia e della fondazione Damiano Tamagni costituita per onorare la memoria del giovane Damiano ucciso nel 2008 durante i festeggiamenti per il carnevale di Locarno.