Il devastante rogo che ha distrutto il Mulino Maroggia ha toccato in modo profondo l’intera comunità maroggese. A scriverlo, due giorni dopo il terribile incendio in cui è bruciato lo storico mulino locale, è il Comune di Maroggia in una nota diramata alla stampa. «Lo spaventoso scenario di fuoco e di fumo non ha solo distrutto l’imponente edificio che ha caratterizzato la qualità dell’intero comparto urbanistico del nostro villaggio, ma ha pure toccato in modo profondo e commovente il senso di identità e della storia di Maroggia che il Mulino ha concorso a scrivere in modo peraltro indelebile».