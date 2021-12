Non accenna a fermarsi la diatriba che sta coinvolgendo il sindacato UNIA da un lato e il Municipio di Paradiso dall’altro. L’ultimo episodio di questa vertenza che si trascina da qualche mese è andato in scena ieri sera all’esterno del Palazzo comunale. Ad attendere i consiglieri comunali – convocati per la seduta ordinaria – c’erano infatti alcuni sindacalisti che hanno intrapreso un’azione di volantinaggio per «sensibilizzare» i membri del Legislativo. Al centro del dibattito la trattanda numero 17 dell’ordine del giorno, ovvero l’approvazione di alcune proposte di modifica al ROD, il Regolamento organico dei dipendenti. Modifiche che, agli occhi di UNIA, peggiorano le condizioni lavorative dei dipendenti del Comune. Il sindacato, in concreto, denuncia la «nuova politica del personale» adottata...