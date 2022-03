Un altro pezzo dell’intricato pacchetto di opere previste nell’area della stazione FFS di Lugano ha fatto un passo avanti. Nei giorni in cui sta entrando nel vivo il lungo cantiere per la realizzazione del nuovo sottopasso pedonale di Besso - che si protrarrà per quattro anni - il Cantone ha infatti messo in consultazione la documentazione relativa alla realizzazione di un altro sottopasso, stavolta a servizio del trasporto su gomma. Si tratta del sottopasso Genzana, che collegherà via San Gottardo, all’altezza dell’ex latteria e dell’ex sede del Giornale del Popolo, con il parcheggio ex Pestalozzi chiuso di recente. Parcheggio che, in attesa del completamento dell’opera, sarà a breve adibito a parco temporaneo. Poi nell’area troverà spazio il nuovo nodo intermodale del trasporto pubblico su...