È un progetto di cui si parla da anni e che ogni giorno che passa diventa più concreto. Il monte Tamaro punta ad accarezzare quota 2.000 metri a partire dal 2026 realizzando una funivia che dall’Alpe Foppa raggiungerà il Motto Rotondo. Nel frattempo - i lavori potrebbero già iniziare nel 2023 - verrà portato a termine il progetto della nuova telecabina, che sostituirà l’ovovia che collega Rivera alla vetta.

Cabine da 8 posti«Il progetto della telecabina - ci spiega Nicola Cattaneo - è in fase più avanzata. Stiamo ultimando il progetto preliminare e in inverno coinvolgeremo tutte le autorità e i privati. L’obiettivo è di arrivare con una domanda di costruzione in primavera». Per poi iniziare il cantiere, che sarà piuttosto complesso._«Complesso perché vorremmo portarlo avanti senza chiudere l’attività»....