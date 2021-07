È una foto che fece il giro del mondo. Ritrae il ministro degli esteri francese Aristide Briand, quello tedesco Gustav Stresemann e quello inglese Sir Austen Chamberlain discutere animatamente attorno a un tavolo, riscaldati da un grande termosifone bianco dell’Hotel Splendide Royal di Lugano. Era il 1928 e sono dunque passati quasi cento anni da quell’incontro. Il termosifone è ancora al suo posto nella hall dove, in ricordo, è stata anche incorniciata la fotografia di quello che la storiografia ricorda come il «Vertice di Lugano». Ma chi erano i tre ministri immortalati? E cosa ci facevano a Lugano? Di cosa stavano discutendo? Iniziamo col dire che quell’incontro fu il secondo grande appuntamento di politica internazionale organizzato in Ticino in poco tempo. Tre anni prima - con tra l’altro più o meno gli stessi partecipanti - il nostro cantone aveva ospitato gli incontri che portarono poi alla firma del Patto di Locarno. Nel dicembre del 1928 Briand, Stresemann e Chamberlain raggiunsero il Ceresio per una riunione della Società delle Nazioni a cui parteciparono capi di Stato un po’ di tutto il mondo. All’ordine del giorno c’era, tra le altre cose, la crisi tra Bolivia e Paraguay (che sfociò nel 1932 nella guerra del Chaco) e quella sanitaria in Grecia.

© CdT/Gabriele Putzu

Sedi principali della conferenza, stando ai giornali dell’epoca, erano il Kursaal e villa Ciani ma incontri separati vennero organizzati in tutta la città. Francia, Gran Bretagna e Germania approfittarono del meeting per discutere della situazione nel nostro Continente e proprio uno di questi incontri si tenne allo Splendide, che ospitava Stresemann e la sua delegazione. Il ministro degli esteri tedesco - tra l’altro ex cancelliere - era stato l’artefice dell’adesione della Germania alla società delle Nazioni. Durante i colloqui con il suo omonimo francese Briand (per dieci volte presidente del Consiglio dei ministri) e con Chamberlain (fratello del futuro premier Neville Chamberlain) si parlò delle riparazioni di guerra e del richiamo delle truppe alleate dai territori tedeschi ancora occupati dalla fine della Prima guerra mondiale (la Renania e la Saar). E si tentò di chiarire la posizione dei rispettivi Governi dopo alcune dichiarazioni, soprattutto francesi, che avevano procurato un certo allarme. Non molto prima del resto (tra il ‘23 e il ‘25) truppe francesi e belghe avevano invaso la Ruhr in risposta all’inadempienza della Germania sui pagamenti delle riparazioni di guerra. Inutile dire che il termosifone che scaldò i ministri non è l’unica perla che si trova all’Hotel Splendide. Del resto, in un albergo che vanta 134 anni di storia, non potrebbe essere altrimenti. Potremmo per esempio parlare - e forse lo faremo - dei ritratti di Elisa e Alexander Bèha-Lang: un pezzo fondamentale di storia dell’albergheria luganese.

Scriveteci se avete curiosità o suggerimenti

Se camminando per il Luganese vi imbattete in delle «perle nascoste» potete scriverci a [email protected] La redazione raccoglierà i vostri suggerimenti e sarà anche volentieri a disposizione per tentare di raccontarne la storia o, perlomeno, scoprire qualcosa in più su quei luoghi

©CdT.ch - Riproduzione riservata