Il tesoro di Tresa: una villa da sogno a Roma

Se il Municipio di Tresa prossimamente vorrà riunirsi per una seppur improbabile seduta extra muros in Italia, il posto ce l’avrà. E che posto: una villa di lusso in uno dei quartieri residenziali più eleganti di Roma. Questo grazie alla generosità di Ada Marcoli, nata Da-Rin, morta nell’aprile del 2020 all’età di 107 anni. Attinente di Croglio come il marito Gianluigi Francesco Giacomo Marcoli, deceduto nel 2016, nel suo testamento la donna ha istituito quale erede il suo Comune di origine, poi entrato a far parte di Tresa.Fra 7 e 38Di cosa (e di quanto) stiamo parlando? La stima del valore complessivo dell’eredità parla di attivi per 7,8 milioni di franchi e passivi per 4. Tresa potrebbe quindi ritrovarsi con una bella sommetta. Dipende molto da quanto frutterà la vendita della villa di Roma,...